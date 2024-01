Cruzeiro x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro venceu o Santos por 3 a 0 nas oitavas de final da Copinha - (crédito: Foto: Divulgação/Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

Cruzeiro e Coritiba se enfrentam na noite desta quinta-feira, às 21h (de Brasília) na Arena Barueri, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Juniores. Em campo, a promessa é de um duelo tático e de poucos espaços cedidos. Isso porque estarão frente a frente as duas melhores defesas da competção. Cada equipe sofreu apenas um gol na Copinha. Quem se classificar pega o vencedor de Flamengo x Aster.

Onde assistir

SporTV e Premiere (pay-per-view) transmitem a partir das 21h (de Brasília)

Como chega o Cruzeiro

Com cinco vitórias e um empate, a Raposa inegavelmente chega esbanjando confiança para enfrentar o Coxa. O sistema defensivo sólido é uma marca do time, mas o ataque também funciona. Nas oitavas, por exemplo, não encontrou maiores dificuldades para marcar os três gols da vitória categórica sobre o Santos. Com quatro gols e três assistências, o atacante Fernando é o destaque da equipe. Esta, aliás, busca o segundo título na competição para repetir a festa de 2007.

Como chega o Coritiba

Ainda sem um título na Copinha, o Coritiba tem como primeiro objetivo igualar sua melhor campanha até aqui na história do torneio: foi semifinalista em 2004. Para isso, precisa recuperar o bom rendimento da primeira fase, quando venceu todos os jogos. Desde a fase eliminatória, empatou com o Juventus-SP e o Ibrachina. Desse modo, precisou dos pênaltis para se classificar.

CRUZEIRO X CORITIBA

Quartas de final da Copa São Paulo de Juniores

Data: 19/1/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

CRUZEIRO: Otávio; Carlos Gómez, Pedrão, Kelvin (Bruno Alves); Henrique Silva, Jhosefer, Vitinho e Xavier; Fernando, Tevis e Arthur Viana. Técnico: Fernando Seabra.

CORITIBA: Pedro Morisco; Waldomiro, Guilherme Vargas, Kauê Oliveira e João Vitor; Jorge Vinícius, Rian Alves e Jean Gabriel; Lucas Ronier, Keder Jr e Ruan Assis. Técnico: Guila Bossle.

Arbitro: Juliano José Alves Rodrigues

Auxiliares: Alexandre Nascimento da Silva e Gabriel Rodrigues Santos

