Vitor Eudes fecha o gol, Lelê marca, mas Fluminense-B empata com o Voltaço

Fluminense e Volta Redonda fizeram jogo equilibrado no Raulino. No fim, tudo igual - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense ficou no empate em 1 a 1 com o Volta Redonda na noite desta quinta-feira (18/1). O jogo no Raulino de Oliveira valeu pela 1ª rodada do Cariocão-2024. O Tricolor, com seu time B (o principal somente se reapresentará dia 23) saiu na frente com um gol de Lelê no primeiro tempo. Porém, aos 44 da etapa final, MV fez um golaço deixando tudo igual. O Voltaço fez um bom jogo, mas teve no goleiro Tricolor Vitor Eudes um paredão. Afinal, o arqueiro fez uma série de grandes defesas, incluindo um pênalti na etapa inicial, cobrado por Ítalo.

Agora, o time B do Tricolor, que é treinado por Marcão, volta a campo neste domingo, quando enfrenta a Portuguesa (que venceu o Bangu por 1 a 0 na estreia). A partida será no Maracanã, às 16h (de Brasília). Já o Voltaço recebe o Boavista.

Flu marca; Voltaço perde pênalti

O time B do Fluminense encontrou muita dificuldade para encaixar o seu jogo, já que o Voltaço tinha bom toque de bola e começou dominante. Contudo, aos 18 minutos, o Flu mostrou as garras. Henrique Silva perdeu a bola perto da área. Arthur tocou para Lelê, que bateu na saída do goleiro Paulo Henrique.

Apesar de levar o gol, o Voltaço não perdeu o foco, seguiu buscando o ataque e teve tudo para empatar. Aos 25. após jogada do lateral-direito Wellington Silva pela direita, Ítalo foi derrubado por Gustavo Apis na área. Pênalti. O mesmo Ítalo cobrou, o goleiro Vitor Eudes defendeu parcialmente a bola voltou para o atacante, que chutou para nova grande defesa do goleiro Tricolor. Depois disso, o Fluminense começou a impor seu jogo. Assim, com o fim do primeiro tempo, o Tricolor teve posse levemente maior (51%) e mais finalizações (7 a 4).

Voltaço empata no finzinho

No segundo tempo, o Volta Redonda começou sufocando. Antes dos dez minutos. Julio Cesar e Luan obrigaram o goleiro Vitor Eudes a fazer belas defesas. Lelê teve uma oportunidade de ouro para o Fluminense, mas era o Voltaço que tinha maior volume ofensivo. Porém sempre parando nas seguras defesas de Vitor Eudes. Isso até os 44 minutos, quando MV cortou da esquerda para o meio e bateu de fora da área. A bola resvalou na zaga e somente assim passou pelo paredão Vitor Eudes: 1 a 1. No finzinho, o Flu quase marcou com Antonio Carlos, cabeçada para fora, e João Neto, a zaga rechaçou. Dessa forma, o jogo ficou mesmo no 1 a 1.

VOLTA REDONDA 1X1 FLUMINENSE

Primeira rodada do Campeonato Carioca-2024

Data: 17/1/2024

Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

VOLTA REDONDA: Paulo Henrique; Wellington Silva, Augusto, Luan (Marco Gabriel, 28’/2ºT e, depois, Juninho, 36’/2ºT) e Sánchez; Léo, Henrique Silva (Thiago Alagoano, 18’/2ºT) e Robinho (Lucas Oliveira, Intervalo); Julio Cesar (Bruno Barra, 18’/2ºT), MV e Ítalo. Técnico: Felipe Loureiro

FLUMINENSE: Vitor Eudes; Alexandre Jesus (Justen, 30’/2ºT), Luan Freitas, Antônio Carlos e Cristiano; Felipe Andrade, Gustavo Apis (Edinho, 12’/2ºªT), Arthur (Cauá Elias, 30’/2ºT) e Isaac (Rafael Monteiro, 45’/2ºT); Lelê e João Neto. Técnico: Marcão

Gol: Lelê, 18’/1ºT (0-1); MV, 44’/2ºT (1-1)

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

Auxiliares: Daniel Oliveira e Thayse Marques

Cartões amarelos: Wellington Silva, Robinho, Julio Cesar, Luan (VRE) Lelê (FLU)

