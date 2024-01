William Batista revela pedido de Ramón Díaz para a estreia

Técnico interino revelou pedido de Ramón Díaz para o jogo com o Boavista - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco) Jogada10 Jogada10

Dois pontos em especial chamaram a atenção dentre as declarações do técnico interino do Vasco, William Batista. na noite desta quinta-feira (18). Após a vitória por 2 a 0 sobre o Boavista, na estreia do Campeonato Carioca, Batista inicialmente condenou a agressão contra o jogador Lucas Eduardo durante a última partida da Copinha. Em seguida, revelou um pedido especial do técnico Ramón Díaz. que comanda elenco principal do clube em Punta del Este, no Uruguai.

“Ele (Ramón Díaz) enfatizou a necessidade de uma equipe agressiva e intensa. Eu respondi: ‘pode deixar conosco'”, compartilhou William Batista durante a entrevista coletiva.

Jovens são elogiados por William Batista

O treinador fez questão de elogiar os jogadores promovidos do sub-20 para essa partida, primordialmente o desempenho de Leandrinho, autor de um golaço. Contudo, William não deixou de mencionar outros talentos em ascensão. De acordo com ele, o Vasco demonstrou consistência ao superar uma equipe que estava treinando há um período significativamente mais longo.

“Destaco a agressividade da equipe, o empenho dos jogadores. Enfrentamos um clube que está treinando há quase dois meses. Nós, do Vasco sub-20, os enfrentamos durante a preparação da Copa São Paulo no início de dezembro. Portanto, é uma equipe que possui mais tempo de treino, ritmo de jogo, inclusive pela participação em mais amistosos. Mesmo diante de desafios como a dificuldade em pressionar em bloco alto em alguns momentos, os jogadores se mantiveram resilientes”, pontuou o treinador.

Enquanto o elenco principal do Vasco permanece em Punta del Este, no Uruguai, a equipe se prepara para o próximo desafio no Campeonato Carioca, enfrentando o Sampaio Corrêa às 20h30 do próximo domingo. A emocionante partida terá lugar no estádio Elcyr Resende, situado em Saquarema, na encantadora Região dos Lagos.

