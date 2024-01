São Paulo evita pressa e deve preservar Rafinha na primeira partida do Paulistão

Rafinha é dúvida para o duelo contra o Santo André - (crédito: Foto: Divulgação/SPFC) Jogada10 Jogada10

O São Paulo se prepara para encarar o Santo André, neste sábado (20), às 20h, no Morumbi, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Contudo, para sua estreia na competição, o técnico Thiago Carpini não deve contar com o lateral-direito Rafinha. O jogador está na fase final do processo de recuperação de uma lesão na perna esquerda sofrida no ano passado e ainda é dúvida para o embate.

O lateral de 38 anos tem intercalado seus treinamentos, fazendo algumas atividades com o grupo e outra aprimorando sua forma física. Por ainda não estar 100%, Rafinha tem grandes chances de ser preservado no duelo contra o Santo André. Nesta semana, por exemplo, na terça e na quarta-feira Rafinha seguiu um cronograma individualizado e não treinou com o restante dos companheiros.

Com cinco competições para disputar na temporada, o Tricolor Paulista evita ter pressa para contar com Rafinha. Afinal, o São Paulo não quer acelerar sua recuperação e evitar uma nova lesão. Assim, o jogador só deve voltar aos gramados quando estiver 100% fisicamente.

O jogador sofreu uma lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda na partida contra o Atlético-MG, a penúltima da temporada passada. Por causa dela, sequer entrou em campo contra o Flamengo, no Morumbi, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2023.

Igor Vinícius deve ganhar nova chance no São Paulo

Sem Rafinha, o São Paulo deve começar a partida com Igor Vinícius na lateral-direita. No ano passado, o jogador perdeu praticamente toda a temporada por conta de uma lesão no púbis e terá a chance de retomar seu espaço neste início de 2024.

