Boca Juniors contata Milan por reforço ofensivo

As informações sobre o Boca Juniors buscar a contratação do atacante Luka Romero, atualmente no Milan, vão tomando forma. De acordo com o portal argentino ‘TyC Sports’, representantes do clube argentino contataram os milanistas para saber das condições de liberação do atleta de 18 anos.

Com Luka tendo contrato até 2027 no Milan e alto potencial de revenda, é pouco provável uma aquisição do Boca em definitivo. Desse modo, a ideia é convencer os italianos de uma negociação por empréstimo.

Pelo fato do jogador ter pouco espaço no elenco dirigido pelo técnico Stefano Pioli, existe otimismo nesse sentido por parte da diretoria Xeneize sobre um desfecho positivo. Entretanto, o clube de Buenos Aires também olha com cautela para evitar ser somente uma ‘vitrine’ para Luka Romero.

A iniciativa do Boca Juniors para evitar tal efeito é de acertar empréstimo com duração mínima de 18 meses. Algo que, se acertado, manteria no clube o atleta de tripla nacionalidade (México, Argentina e Espanha), pelo menos, até meados de 2025.

Formado nas categorias de base do Mallorca, Luka Romero se profissionalizou pelo clube espanhol antes de rumar para a Itália, onde defendeu a Lazio por duas temporadas. No meio de 2023, acertou sua transferência para Milão.

