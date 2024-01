Veja detalhes da programação do Flamengo nos EUA

Flamengo desembarca em Orlando e dá sequência para pré-temporada - (crédito: Foto: Marcelo Cortes /CRF) Jogada10 Jogada10

O Flamengo desembarcou, na tarde da última quinta-feira (18), em Orlando, para sequência da pré-temporada. A delegação levou cerca de cinco horas para chegar nos Estados Unidos. Afinal, os jogadores rubro-negros estavam em Manaus, onde jogaram contra o Audax, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

O Flamengo aproveitou para se recuperar da viagem e descansar na quinta-feira (18). Assim, os jogadores rubro-negros só iniciam os trabalhos nesta sexta-feira (19). A delegação está hospedada no The Ritz Carlton, um resort cinco estrelas. Aliás, os treinamentos vão ser realizados no Osceola Heritage Park, um miniestádio localizado dentro do CT do Orlando City.

Programação do Flamengo nos EUA

O elenco rubro-negro vai ter 11 sessões de treinamento ao todo. Nesta sexta-feira (19), os jornalistas presentes poderão acompanhar 15 minutos da atividade.

O Flamengo vai ter três dias de treinos integrais e uma dinâmica definida pela comissão técnica. Assim, os jogadores rubro-negros treinarão na parte da manhã durante quatro dias, enquanto somente um dia terá atividade só de tarde. As folgas estão previstas para os dias 22 e 28 de janeiro, logo depois dos amistosos.

No dia 25 de janeiro, haverá um treinamento aberto para os torcedores. Aliás, os ingressos vão ser comercializados por 25 dólares (um pouco mais de R$120). A atividade, desse modo, está marcada para acontecer ás 16h do horário local (18h de Brasília).

O Flamengo enfrenta Philadelphia e Orlando City nos dias 21 e 27 de janeiro, respectivamente. A delegação retorna de viagem no dia 30 de janeiro e embarca diretamente para Belém. Afinal, os jogadores rubro-negros vão ter um compromisso diante do Sampaio Corrêa, pela quinta rodada do Campeonato Carioca.

