Estevão é integrado ao elenco profissional do Palmeiras

Estevão passa a trabalhar de vez com elenco principal - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

Enfim, chegou o esperado o momento para o atacante Estevão: o de se juntar ao elenco profissional do Palmeiras. O jogador de 16 anos foi integrado definitivamente, nesta quinta-feira (18), ao plantel comandado pelo português Abel Ferreira. A promoção acontece logo após a eliminação da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Estevão é a principal joia vinda da base e, agora, poderá ter suas primeiras chances no time principal.

Na verdade, o jovem até já estreou na equipe profissional. Na última rodada do Brasileirão do ano passado, ele atuou 12 minutos no empate com o Cruzeiro em 1 a 1, que valeu para confirmação do título de campeão. Seguindo os passos de Endrick, um ano mais velho, Estevão é a sensação da base do Palmeiras, a ponto de chamar a atenção do Chelsea, da Inglaterra, que pagaria R$ 120 milhões pelo menino.

“É uma experiência incrível, é sempre bom estar aqui, pois aprendo bastante com todos. Quero fazer bons treinos, bons jogos e que Deus possa me abençoar dentro de campo. Já tinha estreado no ano passado e me tratam com carinho, me acolhem bastante. Espero que seja um ano abençoado e eu possa contribuir de todas as formas para fazermos um ano excelente”, disse Estevão, em sua chegada à Academia de Futebol.

Com contrato até o fim de 2026, Estevão tem uma multa rescisória de R$ 240 milhões. Aliás, o atacante de 1,70m, nascido em Franca, no interior paulista, disputou no ano passado cinco jogos no Mundial Sub-17, com a Seleção Brasileira, marcando três gols. Portanto, a promessa espera, agora, fazer valer esses números junto ao elenco que disputa o Paulistão pelo Alviverde.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.