Após deixar a Roma, Mourinho está perto de assumir clube árabe

O futuro de José Mourinho deve ser longe da Europa. De acordo com o jornal “Asharq Al-Awsat”, o treinador, que foi demitido pela Roma nesta semana, teria aceitado verbalmente a proposta para assumir o Al-Shabab, da Arábia Saudita, e viajará nos próximos dias para selar o acordo.

Segundo a publicação, Mourinho participou de uma reunião virtual com diretor do Al-Shabab, Domenico Tite, na última quinta-feira. Então, o Special One teria dito que “conhece bem o projeto esportivo do país” e que “vai apresentar um plano para levar a equipe de volta ao topo reforçando o time com jogadores na próxima janela de transferências”. Caso seja confirmada a contratação, Mourinho assumiria o cargo no lugar do croata Igor Biscan, que chegou em outubro do ano passado. Porém, não vem fazendo bom trabalho, deixando a equipe na modesta 11ª colocação no Campeonato Saudita.

Na última terça-feira, a Roma decidiu encerrar o vínculo com José Mourinho após resultados ruins. A gota d’água foram as últimas duas derrotas para grandes rivais. No domingo, caiu diante do Milan por 3 a 1. Anteriormente, foi eliminada da Copa da Itália pela Lazio por 1 a 0.

MOURINHO DEIXA A ROMA EM NONO NO ITALIANO

Mourinho deixa a Roma com 138 jogos à frente da equipe, conquista um título da Conference League, o primeiro continental do clube italiano. Logo depois, o treinador acumulou um vice da Liga Europa. Na última janela de transferências, ele chegou a recusar propostas de dois clubes da Arábia Saudita: Al-Hilal e Al-Ahli. Todavia, decidiu seguir com o projeto dos Gialorrossi.

No Campeonato Italiano, a Roma ocupa a nona colocação, com 29 pontos, a quatro da arquirrival Lazio, primeiro time dentro do grupo que se classificaria para as competições europeias.

Caso assuma o Al-Shabab, Mourinho encontrará o clube na modesta 11ª posição do Campeonato Saudita, bem longe dos líderes da competição.

