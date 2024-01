Marcão analisa empate do Fluminense: ‘Uma fatalidade’

Marcão fala após empate do Fluminense - (crédito: Lucas Mercon) Jogada10 Jogada10

Apesar do empate entre Volta Redonda e Fluminense por 1 a 1 na estreia do Campeonato Carioca, Marcão enxergou pontos positivos em campo. O técnico concedeu uma entrevista coletiva depois do jogo e fez uma análise da atuação da equipe tricolor no Raulino de Oliveira.

“A gente sabe que jogar aqui sempre foi muito difícil, ainda mais se tratando de uma equipe treinada pelo Felipe, que é um grande treinador. É o nosso primeiro jogo. A gente sabe que fisicamente vamos condicionar. Vai ser jogo a jogo. Na hora que tomamos o gol, estávamos melhores na partida. Foi uma fatalidade. Não fizemos nenhum amistoso, foi tudo na base do treino. O adversário está treinando desde novembro. Tiramos muitas coisas positivas”, declarou Marcão.

Ausência de Renato Augusto na estreia do Fluminense

Aliás, Marcão também comentou sobre Renato Augusto. O meio-campista é um dos reforços do clube para 2024 e vinha treinando normalmente nos últimos dias. No entanto, ele acabou não sendo relacionado para primeira rodada do Carioca.

“Quanto ao Renato (Augusto), vamos respeitar o que ele pediu com relação às questões físicas e fisiológicas. Quando ele se sentir bem, adaptado, vai poder contribuir com essa meninada. Ele tem feito tudo o que os meninos estão fazendo durante a semana. Mas é um jogador que a gente precisa respeitar o tempo dele”, completou Marcão.

O Fluminense entra em campo no próximo domingo (21), diante da Portuguesa-RJ, às 16h, no Moça Bonita, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O elenco principalmente só retorna no dia 23 de janeiro. Portanto, Marcão ficará responsável novamente por comandar um time alternativo em campo.

