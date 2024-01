Defesa de Daniel Alves vai incluir recibo de boate e registro telefônico para julgamento

Daniel Alves irá a julgamento na Espanha - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram) Jogada10 Jogada10

A advogada de Daniel Alves está trabalhando os últimos detalhes para o julgamento do atleta brasileiro. Logo no início de fevereiro, o lateral vai se sentar no banco dos réus e tentar provar sua inocência.

Aliás, para conseguir êxito e tirar o brasileiro da prisão, algumas novas tentativas serão feitas. Isso, afinal, será fundamental para uma nova versão do caso – a quinta no total. Inês Guardiola, advogada de defesa, pretende acrescentar recibos e registros telefônicos para o julgamento.

A ideia da advogada é dizer que o jogador estava embriagado e, portanto, não estava consciente do que estava fazendo naquela noite. Aliás, será neste momento que serão apresentadas notas com o consumo de bebidas do jogador.

Além disso, os registros telefônicos serão para explicar que Daniel ligou para a esposa, Joana Sanz, e informou que tinha ingerido muita bebida. A mulher do atleta, aliás, estará no julgamento e vai contribuir na estratégia de defesa.

A defesa do jogador, aliás, sabe da dificuldade para livrar Daniel Alves da prisão. Contudo, as novas estratégias já são pensando em uma redução de pena. O lateral está preso desde janeiro de 2023 acusado de estuprar uma jovem de 23 anos, em uma boate, no fim de dezembro de 2022.

