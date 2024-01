Debate entre Vini Jr. e De Paul é flagrado por TV espanhola

Clima do confronto no Civitas Metropolitano foi acalorado - (crédito: Foto: Reprodução/YouTube) Jogada10 Jogada10

Na última quinta-feira (18), Atlético de Madrid e Real Madrid fizeram mais um quente duelo eliminatório. Enquanto o Real levou a melhor na Supercopa da Espanha, o Atleti avançou na Copa do Rei, vencendo por 4 a 2, na prorrogação. E, na partida em questão, um momento envolvendo Vini Jr e Rodrigo De Paul tem ganhado popularidade nas redes sociais.

Em imagens exibidas pela emissora espanhola ‘GOL PLAY’, é possível ver o brasileiro e o argentino conversando antes do que aparenta ser a execução de uma bola parada. Nesse sentido, diante do alto teor de rivalidade, as afirmações eram, inegavelmente, em tom provocativo.

Do lado de Vinicius, o atacante chegou a apontar para o escudo merengue e disse a seguinte frase:

“Veja, eu jogo no Real Madrid.”

Por outro lado, De Paul se valeu da conquista com a seleção da Argentina, na Copa do Mundo do Qatar, para dar uma considerável réplica:

“E eu ganhei uma Copa do Mundo e você não.”

Finalizado o compromisso no Civitas Metropolitano, quem foi questionado de maneira específica sobre Vini Jr. foi o técnico colchonero, Diego Simeone. Isso porque, durante a partida, ambos tiveram uma forte discussão que precisou da ação de pessoas próximas para acalmarem os ânimos.

“Nada a comentar. Coisas do futebol. O mais importante é o time”, assegurou.

