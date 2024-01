Principal dono da SAF do Atlético-MG compra naming rights de estádio do Orlando City

Rubens Menin divulgou o acerto - (crédito: Foto: Bruno Batista/ VPR) Jogada10 Jogada10

O empresário Rubens Menin comprou os naming rights do estádio do Orlando City, da Major League Soccer (MLS), e do Orlando Pride, da Liga de Futebol Feminino profissional nos Estados Unidos. A holding Inter & Co, do Banco Inter, agora dará novo nome e o local agora passa a se chamar Inter&Co Stadium.

O acordo, afinal, foi confirmado nessa quinta-feira (18). A nota divulgada não informa valores nem tempo de contrato. Pelas redes sociais, Menin comemorou a nova compra.

“A Inter BR está ampliando a presença nos EUA. Foi anunciado hoje acordo de naming rights com o Orlando City e o Orlando Pride, cujo estádio se chamará Inter&Co Stadium, aumentando o conhecimento da marca e a aproximando de um público qualificado em uma região estratégica”, postou.

Menin, em seguida, ainda salientou o acontecimento memorável da parceria. “Trata-se de um feito histórico. Essa é a 1ª parceria internacional do clube e a 1ª instituição financeira, com raízes latino-americanas, a ter o naming rights de um grande estádio nos EUA. A Inter&Co tem mais de 30 milhões de clientes (2 milhões globais) e está nos EUA desde 2021”, completou.

A SAF do Atlético é dividida da seguinte maneira: 75% da Galo Holding e o restante ficou para a associação. Do montante comprado, afinal, a família Menin ficou com 67,90%, enquanto Ricardo Guimarães (ex-presidente do clube e atual presidente do conselho) ficou com 10,27%, além de 10,91% de fundos de investimentos FIP e mais 10,91% para o FIGA.

A @interbr está ampliando a presença nos EUA. Foi anunciado hoje acordo de naming rights com o @OrlandoCitySC e o Orlando Pride, cujo estádio passa se chamará Inter&Co Stadium, aumentando o conhecimento da marca e a aproximando de um público qualificado em uma região estratégica. pic.twitter.com/aqeYrSB00u — Rubens Menin (@rubensmenin) January 18, 2024

Clube divulga nota

Em nota, o Orlando ressaltou, aliás, as melhorias feitas em sua casa e já tratou o local pelo novo nome.

“Programado para ser reaberto ao público no dia 27 de janeiro, com uma partida contra o Clube de Regatas Flamengo. O Inter&Co Stadium passou por melhorias recentes, com aportes do próprio clube, incluindo ainda mais tecnologia nas instalações. Um dos exemplos é a instalação de 5 milhões de novos pixels de LED; um novo painel de vídeo de última geração; e mais de 200 novos monitores de TV em áreas estratégicas do estádio”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.