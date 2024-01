Relembre momentos da última pré-temporada do Flamengo nos EUA

Flamengo disputa segunda pré-temporada nos EUA sob gestão de Landim - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo) Jogada10 Jogada10

O Flamengo desembarcou em Orlando, na tarde da última quinta-feira (18), para disputar dois amistosos e dar sequência na pré-temporada de 2024. A viagem para os Estados Unidos é incomum, mas não é novidade na gestão de Rodolfo Landim.

Pré-temporada do Flamengo nos EUA

O Flamengo também realizou uma pré-temporada nos Estados Unidos em 2019, logo no primeiro ano de mandato de Rodolfo Landim. Na época, Abel Braga comandava os jogadores rubro-negros na disputa da Flórida Cup. O técnico, por sinal, fez sua estreia no clube em solo americano.

Além de Abel Braga, Rodrigo Caio também estreou pelo Flamengo nos Estados Unidos. O zagueiro foi o primeiro reforço da gestão de Rodolfo Landim e viajou para disputa da Flórida Cup. O defensor entrou em campo e apresentou uma atuação segura na competição.

LEIA MAIS: Landim diz que renovação de Gabigol está paralisada: ‘Não chegou perto’

Aliás, Diego Alves, que havia sido afastado do clube por problemas com Dorival Júnior em 2018, teve uma conversa franca com Abel Braga e retornou ao elenco no começo de 2019. O goleiro, dessa forma, viajou para os Estados Unidos e acabou sendo um dos destaques da Flórida Cup.

Gabriel Barbosa, Bruno Henrique e Arrascaeta, por outro lado, não viajaram para pré-temporada nos Estados Unidos. O trio demorou um pouco mais para ser anunciado e estreou somente nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

Título da Flórida Cup

Com grandes defesas de Diego Alves, Flamengo e Ajax empataram sem gols no tempo regulamentar da semifinal. Nos pênaltis, Píris da Motta, Rodinei, Trauco e Berrío converteram as cobranças e ajudaram na classificação rubro-negra para decisão.

Assim, Flamengo e Frankfurt se enfrentaram pela final da Flórida Cup. A equipe rubro-negra teve dificuldades em campo, mas acabou vencendo com um gol de Jean Lucas e se sagrou campeão da competição. O título do torneio não é tratado com tanta importância, mas deu início para uma geração marcante na história do clube.

O Flamengo agora está retornando aos Estados Unidos após cinco anos. A equipe rubro-negra, dessa forma, vai disputar dois jogos de pré-temporada em 2024. Os confrontos são contra Philadelphia e Orlando City, nos dias 21 e 27 de janeiro, respectivamente.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook