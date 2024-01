Carpini esboça São Paulo para estreia; veja possível escalação

Carpini estreia pelo Tricolor neste sábado (20) - (crédito: Foto: Divulgação/SPFC) Jogada10 Jogada10

O São Paulo estreia no Campeonato Paulista neste sábado (20), às 20h, contra o Santo André, no Morumbi. E o técnico Thiago Carpini já tem na cabeça uma ideia da equipe que mandará a campo para este primeiro confronto de 2024. Assim, depois de alguns testes, ele já montou a espinha dorsal de uma provável equipe para começar jogando.

Entre os titulares já conhecidos, as únicas prováveis ausências são o lateral-direito Rafinha, que treinou em separado durante a semana, e o zagueiro Arboleda, que ainda negocia sua renovação com a diretoria. Vinculado até o fim do ano, ele poderia assinar um pré-contrato a partir de julho e sair de graça em 2025.

Sendo assim, o lateral-direito Igor Vinícius e o zagueiro Ferraresi, que acabou de renovar, deverão ser os titulares. De resto Welington entra na lateral-esquerda, na vaga de Caio Paulista, que saiu para o Fluminense, enquanto Diego Costa deve compor a zaga, com a saída de Beraldo para a França. O jogo deste sábado também deve marcar o retorno de Calleri. Lesionado na reta final de 2023, o argentino, enfim, está recuperado.

Portanto, o São Paulo deve ir a campo com Rafael; Igor Vinícius, Ferraresi, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e James Rodríguez; Lucas e Calleri.

