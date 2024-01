Fluminense se acerta com Pachuca e aguarda assinatura de Terans

Fluminense se aproxima da contratação de Terans - (crédito: Photo by albari rosa / AFP) Jogada10 Jogada10

Após semanas de negociações, Fluminense e Pachuca se acertaram nesta sexta-feira (19). Assim, David Terans é aguardado nos próximos dias para assinar contrato no clube tricolor. A contratação do meio-campista será em definitivo. A informação é do “ge”.

O Fluminense aceitou as exigências feitas pelo Pachuca, que só aceitava negociar Terans em definitivo. A diretoria tricolor, dessa forma, deve desembolsar R$ 14 milhões pela contratação do meio-campista. A assinatura do contrato ainda não aconteceu, mas existe otimismo entre as partes por um desfecho positivo.

Além do Fluminense, Terans também acabou sendo oferecido ao Palmeiras, Grêmio e Vasco. No entanto, os outros clubes brasileiros não sinalizaram interesse na contratação do meio-campista. O jogador, por outro lado, agradou aos dirigentes tricolores e se tornou um dos alvos do clube para 2024.

Aliás, Terans é cria das categorias de base do Rentistas. O meio-campista também teve passagens por Santiago Wanderers, Danúbio, Atlético-MG, Peñarol, Athletico-PR e Pachuca, além de convocações para Seleção Uruguaia.

