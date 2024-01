Neymar leva Mavie para praia com maiô de R$ 2,3 mil

Neymar foi à praia com filha Mavie - (crédito: Foto: Instagram @neymarjr) Jogada10 Jogada10

O craque Neymar segue afastado dos campos recuperando-se de lesão no joelho esquerdo. Enquanto não volta aos gramados, no entanto, o atacante se diverte com a família. E ele levou a filha mais nova, Mavie, para uma praia.

A pequena, aliás, chamou bastante atenção pela fofura. Na legenda, Neymar simplificou e escreveu apenas: “Ma vie”. Todavia, nem mesmo a simplicidade da publicação foi capaz de apagar o carinho dos fãs. Vários escreveram mensagens elogiando.

“Que coisa mais fofinha! Nossa, que amor”, comentou uma seguidora. “Essa menina está muito estilosa minha gente! Linda demais”, disse outra. “Completamente encantada com essa coisa mais lindinha da vida”, finalizou outra.

Chamou atenção, aliás, o valor da peça usada por Mavie. A roupinha da criança custou pouco mais de R$ 2,3 mil. Valor salgado para a maior parte da população brasileira, mas Neymar é um dos jogadores mais bem pagos do mundo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.