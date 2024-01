Clube croata surpreende e anuncia contratação de Perisic

Perisic assina contrato até o fim da temporada - (crédito: Foto: Divulgação/HNK Hajduk Split) Jogada10 Jogada10

Sem alarde e com bastante surpresa, Ivan Perisic está de volta ao futebol da Croácia. Vice-campeão mundial com a seleção em 2018, o meia-atacante foi anunciado nesta sexta-feira como novo reforço do Hajduk Split, atual líder do campeonato local. O polivalente jogador retorna ao clube onde iniciou a carreira quase 20 anos depois e assina contrato de empréstimo de seis meses. Anteriormente, tinha vínculo com o Tottenham.

Aos 34 anos, Perisic vem se recuperando de uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho e não entra em campo desde setembro. Assim, fez apenas seis partidas pelo Tottenham na temporada. Porém, vinha sendo mais reserva do que titular. Anteriormente, em 2022/23, era figura frequente entre os 11 que iniciavam os jogos e teve bom rendimento.

O acordo entre Tottenham e Hajduk Split tem duração de apenas seis meses. Todavia, Perisic tem contrato com os ingleses pelo mesmo período. Dessa forma, ele provavelmente não voltará a Londres e não jogará mais com a camisa dos Spurs.

PERISIC COMEÇOU A CARREIRA NO SPLIT

Perisic deixou o Hajduk Split quando tinha apenas 17 anos e finalizou sua formação como profissional no Sochaux, da França. A partir daí, atuou pelo KSV Roeselare e Club Brugge, da Bélgica; Borussia Dortmund e Wolfsburg, da Alemanha; Internazionale, da Itália; e Tottenham, da Inglaterra. Quando atuava pela equipe de Milão, chegou a ser emprestado por uma temporada ao Bayern de Munique.

“Não é preciso apresentações para falar sobre Perisic e sua carreira. Ele é um dos melhores jogadores da história do futebol croata e jogou por vários gigantes europeus, ganhando diversos troféus e prêmios”, informa o Hajduk, comemorando o acerto com o jogador.

Na equipe croata, Perisic vai reencontrar o atacante Nikola Kalinic, de 36 anos, que teve passagens por Milan, Fiorentina e Atlético de Madrid.