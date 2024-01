Felipão lamenta perder Rodrigo Caetano, dirigente do Atlético

Rodrigo Caetano é um dos nomes cogitados pela CBF - (crédito: Foto: Divulgação/Atletico MG) Jogada10 Jogada10

O técnico Luiz Felipe Scolari ressaltou o risco de o Atlético perder o diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano. O executivo tem seu nome especulado na Seleção Brasileira, para cargo de gestão, embora tenha garantido que não recebeu qualquer contato da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o momento.

Aliás, Felipão fez vários elogios ao diretor de futebol e garantiu que será complicado buscar um substituto para Caetano.

“Ele tem dito que não tem o convite oficial, mas nós tememos perder. Ele é muito bom, é diferente de outros que trabalhei em outros clubes. Tem uma postura diferente. Para repor um Rodrigo Caetano, é quase impossível. Quando a Seleção chega, temos que estar prontos, e o Rodrigo está. Não sei ele vai escolher esse momento para sair”, declarou em entrevista ao programa Jogo Aberto, de São Paulo.

Felipão ainda ressaltou que a ida de Caetano agora seria interessante, mas gostaria de seguir com o cartola no Galo.

“É importante que ele pode fazer uma transição grande na Seleção. Eu torço por ele. Ele que faça sua escolha. Se eu fosse escolher, queria ele do meu lado”, concluiu.

Rodrigo Caetano está no Galo há três temporadas. O contrato dele com o Atlético vai até 2026, todavia, não existe multa para sair do clube agora.

