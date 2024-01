Jornalista garante que Arturo Vidal voltará ao Colo-Colo

No Brasil, Vidal defendeu Flamengo e Athletico-PR - (crédito: Foto: Gustavo Oliveira/athletico.com.br) Jogada10 Jogada10

De acordo com o jornalista argentino César Luis Merlo, Arturo Vidal está pronto para retornar ao clube que o projetou no mundo do futebol. Mais especificamente, o Colo-Colo.

O profissional de imprensa apontou que, no aspecto financeiro, o clube de Santiago fez uma oferta consideravelmente menor do que o outro pretendente recente, o América de Cali. A representação colombiana, por dois anos de contrato, teria oferecido vencimentos totais na casa de três milhões de dólares (R$ 14,7 milhões).

Entretanto, a resistência de Arturo teria ocorrido, principalmente, pelo entendimento do atleta de ser o momento de retornar ao clube blanco. Sendo, inclusive, o seu clube do coração, algo que mencionou em diferentes oportunidades.

Outro ponto de grande influência para a negociação caminhar teria sido a postura do atual treinador colo-colino, Jorge Almirón. Apesar do nome de Arturo Vidal contar com certa resistência de alguns diretores do Cacique, ele recebeu imediata aprovação por parte de Almirón. Sendo que, recentemente, o treinador teria se encontrado pessoalmente com o jogador e teria colaborado no processo de convencimento para que todas as partes cheguem a bons termos.

Assim, a tendência é que a concretização dos trâmites para o anúncio do retorno do Rei Arturo ao Colo-Colo seja feito na próxima semana. Com direito, inclusive, ao jogador se integrando as atividades do plantel o mais rápido possível.

