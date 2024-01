Flamengo acerta a contratação de Matías Viña por cinco temporadas

Flamengo acerta a contratação de mais um uruguaio para seu elenco principal - (crédito: - Foto: Divulgação/Sassuolo) Jogada10 Jogada10

O Flamengo acertou sua segunda contratação para a temporada de 2024. Trata-se do lateral-esquerdo, Matías Viña, que era um pedido do técnico Tite para qualificar o setor e disputar posição com Ayrton Lucas. O uruguaio assina contrato por cinco anos, até o fim de 2028. A informação é do portal ‘ge’.

A negociação foi extensa, porém o Rubro-Negro conseguiu solucionar as arestas para trazer mais um reforço. A ida de Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e Bruno Spindel, diretor executivo, a Roma foi essencial para encaminhar a contratação.

Nesse sentido, Matías Viña é o quarto uruguaio do elenco, ao lado de De La Cruz, Arrascaeta e Varela. Ao longo da negociação, o Flamengo esteve em três frentes. Com o jogador e seus representantes; com o Sassuolo, da Itália, ao qual o lateral estava emprestado; e com a Roma, que detinha os direitos econômicos do atleta.

No primeiro momento, a Roma queria 10 milhões de euros (R$ 53,3 milhões). Com isso, a proposta inicial do Flamengo, de 6 milhões de euros (R$ 32,1 milhões), não agradou. No entanto, após conversas, as partes chegaram a um acordo no valor de 8 milhões de euros (R$ 42,8 milhões). Somado a isso, ainda terá mais 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões) em bônus por título: 50% pelo Brasileiro e 50% pela Libertadores.

Trajetória do uruguaio

No futebol brasileiro, Viña defendeu as cores do Palmeiras e conquistou o Paulistão, Copa do Brasil e Libertadores. A Roma comprou o lateral-esquerdo em agosto de 2021 por 13 milhões de euros (R$ 80 milhões na cotação da época).

Na primeira temporada, o jogador foi titular em 37 partidas e foi campeão da Conference League. Contudo, perdeu espaço na reta final com José Mourinho. Por fim, a demissão do técnico português nas últimas semanas quase atrasou a venda, porém o Flamengo conseguiu fechar o negócio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.