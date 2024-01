Haaland é eleito melhor jogador do mundo no Globe Soccer

Erling Haaland em sua chegada ao Globe Soccer Awards, em Dubai - Foto: Ryan Lim/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Ryan Lim/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Erling Haaland recebeu o prêmio de melhor jogador do mundo de 2023 no Globe Soccer, premiação criada em 2010 que é entregue anualmente em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O norueguês recebeu o prêmio nesta sexta-feira (19), dias após ficar em segundo lugar na disputa do The Best, realizado pela Fifa, que nomeou Lionel Messi como o melhor do ano passado. O último vencedor foi o francês Karim Benzema, em 2022.

Além disso, não foi apenas Haaland que recebeu prêmios na cerimônia do Globe Soccer. Os brasileiros Ederson, do Manchester City, e Casemiro, do Manchester United também foram reconhecidos na premiação.

Casemiro recebeu o “Prêmio Carreira”, que também foi entregue ao ex-zagueiro inglês John Terry.

Por outro lado, Ederson ficou com o troféu de melhor goleiro do mundo em 2023.

Ederson from Manchester City and Brazil claims the title of BEST GOALKEEPER at tonight's Globe Soccer gala! ????????? pic.twitter.com/LtxdFaXWrl — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) January 19, 2024

Além de Haaland, Cristiano Ronaldo também teve noite de gala

O craque português não recebeu o grande prêmio da noite, mas não deixou a cerimônia de mãos vazias. CR7 teve o reconhecimento de melhor jogador do Oriente Médio, vencendo Karim Benzema e Riyad Mahrez, melhor marcador e o preferido dos torcedores. Cristiano Ronaldo anotou 54 gols em 2023, sendo 44 pelo Al-Nassr, além de outros 10 pela seleção de Portugal.

???? Cristiano Ronaldo: “Haaland deserves this award as the best player in the world.” pic.twitter.com/Bx0HmUQBUz — Football Tweet ?? (@Football__Tweet) January 19, 2024

Além disso, Cristiano Ronaldo comentou sobre a escolha de Haaland como melhor jogador do mundo em 2023 e disse que o atacante norueguês “merece o prêmio”.

