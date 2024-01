Conheça detalhes da renovação milionária de Bruno Henrique com o Flamengo

Bruno Henrique renovou com o Flamengo por três temporadas - (crédito: - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo) Jogada10 Jogada10

Depois de uma longa novela, o Flamengo renovou o contrato de Bruno Henrique por mais três temporadas. Assim, o clube carioca venceu a concorrência do Palmeiras, que chegou a oferecer uma proposta pelo atacante. O jogador, nesse sentido, custará ao Rubro-Negro cerca de R$ 70 milhões.

Esse valor está dividido em salários (a remuneração varia a cada temporada), direitos de imagem e luvas, além de uma comissão de R$ 1.026.000,00 aos empresários do jogador. A informação é do portal ‘ge’.

Recentemente, na coletiva de De La Cruz, o departamento de futebol rubro-negro divulgou que a folha salarial de jogadores e comissão técnica é de R$ 25 milhões mensais. Isso inclui salários, direitos de imagem, 13º, férias, FGTS, PIS, luvas e qualquer tipo de bônus pagos aos atletas. O diretor, Bruno Spindel, esclareceu que o Flamengo gasta de folha por ano cerca de 45% de sua receita recorrente (aquela que não inclui venda de jogadores).

“O Bruno Henrique se recuperou de uma lesão muito grave. Voltou a jogar em alto nível e conquistou de novo o espaço no elenco. Ele mereceu a renovação dele. Ele recebeu inúmeras propostas de valores muito superiores aos que foram fechados. O desejo dele de ficar no Flamengo fez ele ceder alguns valores. A renovação foi justa para todas as partes, muito merecida e conquistada por ele”, disse o dirigente.

Por outro lado, a negociação com outro atacante do elenco segue estagnada. Trata-se das conversas com Gabigol, que segundo o presidente Rodolfo Landim estão paralisadas. O ídolo rubro-negro, aliás, tem contrato com o clube carioca até o fim de 2024 e chegou a receber sondagens do Corinthians no fim do ano passado.

