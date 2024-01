Inter de Milão se impõe diante da Lazio e vai à final da Supercopa da Itália

Jogadores de Inter de Milão e Lazio em disputa de bola na semifinal da Supercopa da Itália - Foto: Fayez Nureldine/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Fayez Nureldine/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A final da Supercopa da Itália está definida. A Inter de Milão venceu a Lazio por 3 a 0, nesta sexta-feira (19), e vai encarar o Napoli na decisão que será realizada na próxima segunda-feira (22), em Riad, na Arábia Saudita. Marcus Thuram, Calhanoglu, de pênalti, e Frattesi anotaram os gols da vitória no Estádio Universidade Rei Saud.

Dessa maneira, a Inter de Milão confirmou o favoritismo e vai enfrentar o Napoli, que por sua vez bateu a Fiorentina na outra semifinal. Ao mesmo tempo, o time comandado pelo técnico Simone Inzaghi manteve a grande fase na temporada e acabou com uma sequência de cinco vitórias da Lazio.

Inter de Milão x Lazio

A Inter de Milão conseguiu se impor desde os primeiros minutos e levou a vantagem de 1 a 0 para o vestiário. O time comandado pelo técnico Simone Inzaghi abriu o placar logo aos 16 minutos, com Marcus Thuram. Após cruzamento da esquerda, o atacante aproveitou desvio na primeira trave e empurrou a bola para o fundo da rede. A pressão seguiu, mas as grandes chances da Inter pararam em defesas do goleiro Provedel, enquanto Barella acertou a trave. Por outro lado, a melhor oportunidade da Lazio foi em finalização de Vecino.

Na volta do intervalo, a Inter manteve a pressão e encaminhou rapidamente a vitória. Logo aos três minutos, Lautaro Martínez sofreu falta dentro da área e Calhanoglu converteu a cobrança de pênalti para ampliar a vantagem para o clube de Milão. O atacante argentino ainda levou perigo em outras finalizações, mas a trave impediu o gol do artilheiro. O ritmo de jogo diminuiu após alterações nas equipes, mas a Inter ainda conseguiu ampliar com Frattesi, após bom contra-ataque da equipe.

