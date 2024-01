Federação Paulista debate volta de torcida visitante em clássicos; entenda

Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol - (crédito: Foto: Rebeca Reis/Ag.Paulistão) Jogada10 Jogada10

A duas semanas da Supercopa do Brasil 2024, a Federação Paulista de Futebol (FPF) se reuniu com líderes de torcidas organizadas de Palmeiras e São Paulo, que disputarão o título. Em pauta, afinal, estava o plano de segurança do confronto, que terá torcedores das duas equipes nas arquibancadas do Mineirão. Dessa forma, outro ponto também discutido foi a volta de torcida visitante em clássicos paulistas.

Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF, admitiu que quer usar o clássico para debater o fim da torcida única, em vigor desde 2016. Vale frisar, contudo, que a medida é uma imposição do Ministério Público, que não estava na reunião desta sexta-feira. O “ge” deu a informação.

Os torcedores organizados presentes na reunião garantiram que a partida não terá confusão. No estado de São Paulo, não é permitida a presença de torcidas visitantes em jogos que envolvem Corinthians, Guarani, Palmeiras, Ponte Preta, Santos e São Paulo.

No ano passado, o mesmo debate aconteceu, especialmente após Palmeiras e Santos se enfrentarem no Morumbi, com torcida única, sem confusão. Alguns dias depois, contudo, uma emboscada de palmeirenses a corintianos fez a discussão não ir para frente.

A escolha do Mineirão para sediar a Supercopa do Brasil 2024, que acontecerá no dia 4 de fevereiro, se dá por conta justamente da impossibilidade de torcedores de dois clubes em São Paulo. A PM de Minas Gerais vai dividir a arquibancada com um cordão de isolamento.

