Apresentado, Raniele promete raça e entrega em campo: ‘Estilo Corinthians’

O Corinthians apresentou, nesta sexta-feira (19), um de seus novos reforços para a temporada de 2024. Trata-se de Raniele, que prometeu muita entrega em campo ao falar sobre suas características. Além disso, o volante ressaltou que não faltará raça e citou Ralf como uma de suas maiores referências no futebol.

“A Fiel pode esperar o Raniele que sempre existiu: o cara que se entrega, que se doa em todos os momentos. Eu brinco com meu irmão, que também é jogador, que a gente vai até a morte, até quando dá ali, muito estilo Corinthians. Primeiro quesito que não pode faltar é raça, entrega, a Fiel pode ter certeza que vai receber isso. Não sou um jogador absurdamente craque, mas a disciplina, a raça de ser Corinthians, terei muito para poder agregar”, disse, antes de completar:

“Referência ali jogando como médio-defensivo temos o Casemiro. Um cara que se dedicou e correndo pelos companheiros, hoje é um dos melhores volantes do mundo. O Ralf joga com meu irmão no Vila Nova, e, querendo ou não, marcou essa posição de 5 no Brasil e virou referência. Qualquer aprendizado que tiver com essas referências será bom e procuro olhar para essas pessoas”, acrescentou.

“Não é algo que me incomoda, mas quero escrever a história do Raniele. Respeito muito a história do Ralf, admiro, mas procuro escrever a minha história. Mas realmente minhas características são um pouco parecidas com a dele, procurando me dedicar a todo mundo, eu me destaco pelo vigor físico. Agregar isso a um time de tanta qualidade acho que vai ajudar”, frisou.

Apresentado oficialmente como jogador do Timão! ???? Vamos com tudo, Raniele! ???????? Veja a coletiva AO VIVO ???????? https://t.co/b3KjwCM9sl ???? Hugo Rodrigues#VaiCorinthians pic.twitter.com/oJfZDDY32J — Corinthians (@Corinthians) January 19, 2024

Valores e estreia

O Corinthians comprou 60% dos direitos econômicos dele por 2,5 milhões de euros (R$ 13,3 milhões). Caso o atleta atue em 60% dos jogos da temporada, o Timão será obrigado a pagar mais 500 mil euros (R$ 2,6 milhões) para ficar com mais 10% dos direitos.

O jogador iniciou a carreira por clubes de São Paulo, como Ferroviária, Taubaté, Penapolense e Portuguesa e Botafogo-SP. Ele também passou por Jacuipense, Bahia e Avaí antes de chegar ao Cuiabá. Aos 26, assinou contrato por cinco temporadas.

Por fim, o reforço tem treinado como titular ao lado de Maycon. Dessa forma, a tendência é que faça sua estreia no domingo, em duelo contra o Guarani, às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Paulistão.

