Contratação de Manafá pode melar mesmo após anúncio do Botafogo; entenda

Manafá fez apenas cinco jogos pelo Granada. Acordo com o Botafogo é de contrato por dois anos - (crédito: Foto: Divulgação/LaLiga) Jogada10 Jogada10

Anunciado pelo Botafogo como reforço para a temporada 2024, Wilson Manafá corre risco de não chegar ao Alvinegro. A contratação do lateral-direito entrou num impasse com o Granada (ESP), que, dessa forma, pode voltar atrás.

Segundo o “ge”, Jiang Lizhang, dono do Granada, quis mudar os termos após a negociação estar praticamente fechada. O dirigente não assinou o contrato e tentou uma compensação financeira maior. O Botafogo, porém, alega que já tinha recebido documentos e garantias vindas da Espanha e por isso a anunciou a contratação de Manafá.

A expectativa, aliás, era de que Manafá chegasse ao Rio de Janeiro na última quinta-feira para realizar exames médicos e ficar à disposição. Diretor do Granada, Matteo Tognozzi afirmou que se espantou com o anúncio do Botafogo.

“Ficamos surpresos com o que saiu. Há clubes interessados, um deles é o Botafogo. Estamos conversando com o agente do jogador para ver qual solução é a melhor”, declarou.

A lateral direita é uma posição carente no elenco do Botafogo, que não tem a intenção de negociar novos termos com o Granada. Caso os espanhóis não honrem o acordo, o Alvinegro deverá sair da jogada e buscar outro nome.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.