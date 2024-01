Copa da França: Lyon sofre, mas vence Bergerac e vai às oitavas

Jogadores de Lyon e Bergerac em disputa de bola na Copa da França - Foto: Romain Perrocheau/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Romain Perrocheau/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Mesmo com alguns titulares em campo, o Lyon sofreu diante do Bergerac, da quarta divisão do futebol francês, mas conquistou a vitória por 2 a 1 nesta sexta-feira (19), fora de casa, e está classificado para as oitavas de final da Copa da França. Os gols da vitória foram marcados por Malick Fofana e Maxence Caqueret. Por outro lado, Romain Escarpit garantiu o único gol dos donos da casa.

O jogo

Malick Fofana abriu o placar para o Lyon aos 37 minutos, após uma assistência de Alexandre Lacazette, mas essa vantagem não durou muito. Isto porque Romain Escarpit empatou nos acréscimos do primeiro tempo e as equipes foram para o vestiário com o placar de 1 a 1.

Além disso, na segunda etapa a equipe de Pierre Sage ficou com um jogador a mais, após a expulsão direta de Christian Gyeboaho. Mas, o gol da vitória aconteceu por volta dos 35 minutos, com Maxence Caqueret, que garantiu a classificação da equipe para as oitavas de final do torneio.

Dessa maneira, o Lyon volta a campo apenas na próxima sexta-feira (26), quando recebe o Rennes em duelo decisivo para escapar da luta contra o rebaixamento no Campeonato Francês.

Segunda rodada da Copa da França

Sexta-feira (19/1)

Bergerac 1×2 Lyon

Sábado (20/1)

Rodez Aveyron x Monaco – 13h30

Trélissac x Brest – 13h30

Nantes x Laval – 13h30

Velenciennes x Paris FC – 13h30

Le Puy x Union Sportive – 13h30

Bordeaux x Nice – 13h30

Orléans x PSG – 16h45

Domingo (21/1)

Club de Rouen x Toulouse – 13h30

Clermont x Strasbourg – 13h30

Sochaux x Reims – 13h30

Châteauroux x Le Havre – 13h30

Racing x Lille – 13h30

Saint-Priest x Olympique Romorantinais – 13h30

Rennes x Olympique de Marselha – 17h05

Quarta-feira (24/1)

Feignies x Montpellier – 14h30

