Udinese x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Italiano. Afinal, neste sábado, o Milan visita a Udinese pela 21ª rodada da Lega Serie A. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Estádio Friuli, em Údine, às 16h45 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 16h45 (de Brasília). Como chega a Udinese O time de Údine briga contra o rebaixamento e está somente um ponto acima do Z3. Dessa forma, os alvinegros podem terminar a rodada na degola a depender de uma combinação de resultados. Para evitar isso, o triunfo é essencial. Como chega o Milan A nove pontos da líder Inter de Milão, o Milan sonha com um improvável título italiano. Fora de casa, porém, a missão não tende a ser fácil. Afinal, o adversário está pressionando e precisa da vitória desesperadamente. UDINESE X MILAN Lega Serie A 2023/24 – 21ª rodada

Data e horário: 20/01/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Friuli, em Údine (ITA)

UDINESE: Okoye; João Ferreira, Pérez e Kristensen; Ebosele, Walace, Samardzic, Lovric e Kamara; Pereyra e Lucca. Técnico: Gabriele Cioffi

MILAN: Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernández; Reijnders, Adli, Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leão; Giroud. Técnico: Stefano Pioli

Árbitro: Fabio Maresca

Assistentes: Damiano Di Iorio e Marco Scatragli

VAR: Rosario Abisso