Flamengo vence o Aster nos pênaltis e vai às semifinais da Copinha

O Flamengo está na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Junior 2024. Nesta sexta-feira, o Rubro-Negro bateu o Aster (SP) nos pênaltis, por 4 a 3, após empate em 1 a 1 no tempo normal, e avançou nas quartas de final. Em jogo disputado no Estádio José Liberatti, em Osasco, a equipe carioca marcou com Weliton. Gabriel balançou as redes para os paulistas.

Classificado para as semifinais da Copinha, o Flamengo vai encarar o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Coritiba, que se enfrentam nesta sexta. A data ainda será divulgada pela Federação Paulista de Futebol.

O primeiro tempo teve equilíbrio, com chance para os dois lados, mas só o Aster balançou as redes. Aos 20 minutos, Gabriel recebeu na esquerda e arriscou chute cruzado da entrada área. A bola entrou no canto do goleiro Lucas Furtado, que nada pôde fazer . Os paulistas seguiram pressionando, mas pararam na boa marcação rubro-negra. O Flamengo também teve chances, especialmente em bola aérea, mas não marcou.

Atrás no marcador, o Flamengo se lançou ao ataque no início e empatou o jogo logo com três minutos. Jean Carlos cobrou escanteio pela esquerda, e Weliton subiu mais que todo para cabecear e deixar tudo igual. Na sequência, os cariocas foram superiores, criaram mais chances, mas não conseguiram converter as oportunidades em gol. Dessa forma, o jogo seguiu para os pênaltis.

Nas penalidades, brilhou a estrela do goleiro Lucas Furtado, que pegou duas cobranças, e o Flamengo venceu por 4 a 3. Iago, João Victor, Jean Carlos e Felipe Teresa marcaram para o Rubro-Negro, enquanto Júlio Cesar, Patrick, Emmanuel fizeram para os paulistas. Dieguinho e Gabriel, contudo, desperdiçaram suas cobranças.

