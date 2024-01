Valencia x Athletic Bilbao: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletic Bilbao e Valencia empataram em 2 a 2 no primeiro turno - (crédito: Foto: Divulgação/Athletic Bilbao) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo da La Liga. Afinal, neste sábado, o Valencia recebe o Athletic Bilbao pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Estádio Mestalla, às 14h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN 2 e do Star+ a partir das 14h30 (de Brasília). Como chega o Valencia Em oitavo lugar, o Valencia vem de três vitórias consecutivas e está empolgado. Olhando para uma vaga em competição da Uefa, o time dos Morcegos conta com o apoio do torcedor, mas sabe que não terá vida fácil. Como chega o Athletic Bilbao Em busca de uma vaga na Champions League, o time do País Basco sabe que precisa da vitória para se manter firme no G4. O clube, porém, tem um jogo a mais que Barcelona e Atlético de Madrid, que vêm logo atrás. VALENCIA X ATHLETIC BILBAO La Liga 2023/24 – 21ª rodada

Data e horário: 20/01/2024, às 14h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mestalla, em Valência (ESP)

VALENCIA: Mamardashvili; Foulquier (Correia), Mosquera, Gabriel Paulista e Gayà; Pérez, Guillamón, Pepelu e Canós; Hugo Duro e Diego López. Técnico: Rubén Baraja

ATHLETIC BILBAO: Unai Simon; Lekue, Vivian, Paredes e Yuri Berchiche; Ruiz de Galarreta, Vesga, Berenguer, Sancet e Nico Williams; Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde

Árbitro: Juan Luis Pulido Santana

Assistentes: José Carlos Escuela Melo e Ignacio Alonso López

VAR: Alejandro José Hernández Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.