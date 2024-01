CBF pagará premiação recorde por vaga nos Jogos de Paris

Jogadores e comissão técnica receberão prêmio recorde caso se classifiquem à Olimpíada - (crédito: Foto: Joilson Marconne/CBF) Jogada10 Jogada10

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que pagará premiação recorde para a seleção pré-olímpica em caso de classificação para os Jogos de Paris. O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, revelou que aproximadamente R$ 10 milhões serão destinados à delegação em caso de conquista de uma das cobiçadas vagas. A competição começa neste sábado (20), na Venezuela.

Deste montante, quase R$ 7 milhões serão para os jogadores, enquanto que enquanto o restante irá para os integrantes da comissão técnica. Cada jogador que compõe a Seleção Brasileira Pré-Olímpica terá direito a uma premiação individual de quase R$ 300 mil. Isso representa um aumento de 35% em comparação à edição anterior.

Presidente da CBF mandou carta de apoio à delegação

“Essa premiação recorde é fruto do planejamento que realizamos aqui no Departamento de Seleções em alinhamento com as diretrizes da gestão do presidente Ednaldo Rodrigues”, afirmou Claudia Faria, gerente-geral de Seleções.

O presidente da CBF reforçou seu apoio à delegação por meio de uma carta enviada a todos os integrantes, desejando sucesso no Torneio Pré-Olímpico. A competição, que selecionará apenas duas equipes para os Jogos Olímpicos de Paris, tem a estreia do Brasil marcada para a próxima terça-feira, dia 23, contra a Bolívia, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas (VEN).

A Seleção Brasileira, atual bicampeã olímpica, almeja um feito histórico ao buscar se tornar o único país a conquistar a medalha de ouro no futebol em três edições consecutivas dos Jogos Olímpicos. O Torneio Pré-Olímpico, em síntese, se divide em duas fases: a primeira fase, com Grupos A e B, ambos compostos por cinco seleções, e o quadrangular final, em formato de pontos corridos.

O Brasil, integrante do Grupo A junto com Venezuela, Bolívia, Colômbia e Equador, precisa garantir uma das duas primeiras colocações para avançar ao quadrangular final. Este, da mesma forma, contará com as duas melhores equipes do Grupo B, composto por Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. Para garantir o passaporte a Paris, por fim, a equipe brasileira deverá conquistar o título ou o vice-campeonato no Torneio Pré-Olímpico.

