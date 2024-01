Cruzeiro derrota o Coritiba e pega o Flamengo na Copinha

Cruzeiro bate Coritiba e enfrenta o Flamengo nas semifinais da Copinha - (crédito: Mauro Horita) Jogada10 Jogada10

O Cruzeiro está classificado para as semifinais da Copa São Paulo de Juniores. Na noite desta sexta-feira (19/1), a Raposa bateu o Coritiba por 1 a 0, na Arena Barueri. Sendo assim, segue vivo o sonho da conquista do seu segundo título na competição. Pedrão, aos 29 minutos do segundo tempo, marcou o gol da vitória celeste.

Com o resultado, o Cruzeiro enfrentará o Flamengo, nesta segunda-feira, em uma das semifinais da Copinha. O Rubro-Negro avançou ao eliminar o Aster, nos pênaltis (após 1 a 1 no tempo normal), também nesta sexta-feira. Na outra semifinal jogam Corinthians x Novorizontino,

Veja aqui a tabela de jogos da Copinha

Tudo igual no primeiro tempo

O Cruzeiro dominou as ações na primeira etapa e fez por merecer, inegavelmente, pelo menos a abertura no placar. Do outro lado, entretanto, estava o goleiro Pedro Morisco, destaque do Coritiba na competição. E novamente ele resolveu mostrar que não conquistou tal status por obra do acaso. Primordialmente em quatro oportunidades, salvou o Coxa. Tevis, aos 15, Henrique aos 19, Carlos Gómez, aos 37, e Fernando, aos 39, pararam em Morisco. Quando não conseguiu defender, contou com a sorte e viu o arremate de Tevis resvalar a trave.

O Coxa, todavia, criou apenas duas boas chances. Aos 30, Kaio Cesar acertou a trave e, por fim, três minutos depois, Lucas Ronier chutou forte e obrigou Otávio a espalmar para escaneio.

Cruzeiro garante a vaga

Quem assustou logo no início foi o Coritiba. Rian Alves recebeu cara a cara com Otávio, concluiu e o goleiro cruzeirense fez ótima defesa. Nos minutos seguintes, contudo, o jogo caiu consideravelmente de ritmo. A impressão era a de que as equipes, de maneira idêntica, empurrariam o jogo para os pênaltis. Até que aos 29 minutos, após cobrança de escanteio, Fernando, dentro da área, passou na medida para Pedrão cabecear a abrir o placar.

O Coritiba bem que tentou empatar, ficando mais com a bola e tentando ações ofensivas. Dono da melhor defesa da competição, no entanto, o Cruzeiro praticamente não cedeu oportunidades ao Coxa. Na única mais perigosa, já nos acréscimos, Guilherme Aquino finalizou duas vezes no mesmo lance, sem sucesso.

CRUZEIRO 1X0 CORITIBA

Quartas de final da Copa São Paulo de Juniores

Data: 19/1/2024

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

CRUZEIRO: Otávio; Carlos Gómez (Victor Jsesus, 27’/2ºT), Pedrão e Bruno Alves (Kelvin, 27’/2ºT); Henrique Silva (Jhosefer, 22’/2ºT), Xavier, Vitinho (João Gabriel, 22/2ºT), Ruan Indio e Gui Meira (André, 27’/2ºT); Fernando e Tevis (Rhuan Gabriel, 8’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra.

CORITIBA: Pedro Morisco; Jean, Guilherme, Kauê Oliveira e Jorge (Kauâ, 35’/2°T); Jean Victor (Leo Diniz, 45’/2°T), Rian Alves (Keder Júnior, 29’/2ºT) e Jean Gabriel; Lucas Ronier, Kaio e Ruan Assis (Brayan, intervalo). Técnico: Guila Bossle.

Gol: Pedrão (29’/2°T)

Arbitro: Juliano José Alves Rodrigues

Auxiliares: Alexandre Nascimento da Silva e Gabriel Rodrigues Santos

Cartões Amarelos: Lucas Ronier, Guilherme Bossle (COR); Henrique Silva, Vitinho (CRU)

