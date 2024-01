Empresa diz que pretende concorrer por patrocínio do Palmeiras

Novo patrocinador do Palmeiras pagar R$ 20 milhões ao time feminino por ano - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

Patrocinado pela Crefisa e FAM até o fim do ano, o Palmeiras vê no mercado outros concorrentes querendo estampar suas marcas no Verdão. Afinal, segundo o “ge”, a empresa Esportes da Sorte, uma casa de apostas, manifestou o desejo ser parceira do Alviverde.

Nova patrocinadora do time feminino do Palmeiras, a empresa quer ir além. Segundo Darwin Henrique da Silva Filho, CEO do grupo, a ideia é participar da concorrência para 2025. Dessa forma, a casa de apostas tenta aumentar a parceria.

“Nós já estávamos localizados em grandes centros do país, mas víamos a capital paulista como um divisor de águas para os nossos propósitos. E o Palmeiras surgiu no momento ideal, pois é um clube que tem perfeitamente os mesmos valores de grandeza que a nossa marca possui, com objetivos cada vez maiores de crescimento, além de uma torcida extremamente apaixonada e engajada. As perspectivas são as melhores possíveis, pois queremos ser parceiros de longo prazo com o Palmeiras. Já deixamos claro nosso interesse em aumentar a parceria no futuro para o time masculino, com mais investimentos, já que hoje o contrato contempla apenas algumas propriedades”, disse Darwin.

Recentemente, a presidente Leila Pereira afirmou que vai abrir uma espécie de licitação para definir os patrocinadores para 2025. A Crefisa e a FAM, que pertencem à dirigente, poderão concorrer, mas não necessariamente seguirão caso o Conselho Fiscal deseje aceitar outra proposta. As empresas pagam R$ 81 milhões por ano ao Verdão.

