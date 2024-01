Fernando Faria: Vitórias com indicativos muito diferentes no Cariocão

Flamengo convence na estreia do Carioca - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/ CRF) Jogada10 Jogada10

O Campeonato Carioca começou com apenas duas grandes equipes levando a campo os seus titulares. Mas com atuações totalmente distintas. Com ótima exibição, o Flamengo goleou o Audax por 4 a 0 jogando na Arena da Amazônia, e o Botafogo fez 1 a 0 no Madureira no Nilton Santos, com dificuldade, devido às próprias deficiências.

Em Manaus, o Rubro-Negro surpreendeu pela enorme disposição física dos atletas. Afinal, eles correram o tempo todo, mesmo com a partida sendo resolvida já no primeiro tempo. Sob o comando de Tite, o time deu uma digna demonstração de total respeito aos seus torcedores. Ainda mais forte em relação à temporada passada, quando decepcionou e não conquistou um só título, perdido em meio às trocas de treinadores, o clube mais poderoso do país já deixou claro que o ano tem tudo para ser bem diferente. Muito agressivo no mercado, já tem um elenco espetacular e quer mais.

E o Botafogo?

O Botafogo ainda junta os cacos após a inclassificável reta final de 2023, quando jogou pelo ralo o Campeonato Brasileiro, depois de abrir incrível vantagem de 13 pontos na liderança. Mas, ao contrário do rival, a promessa de agressividade nas contratações já neste começo de ano ficou só no discurso. Na verdade, o time se enfraqueceu.

O técnico Tiago Nunes ainda tenta implantar um esquema, não tem banco de qualidade e também parece inseguro à frente da equipe. As escalações são confusas, assim como o time em campo. Dessa forma, os torcedores perderam totalmente a confiança no grupo. E, cá pra nós, têm absoluta razão. A temporada que se apresenta é uma incógnita e ninguém sabe como será a reação deste elenco às exigências das arquibancadas. Só uma coisa é certa: a paciência da galera é zero e isso costuma cobrar um alto preço!

