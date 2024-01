Botafogo-SP x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Neste sábado (20/1), o Santos faz a sua estreia no Paulistão-2024. Com um time repleto de novidades, tenta dar a volta por cima após um 2023 de amargar. Afinal, quase caiu no Estadual e foi rebaixado para a Série B do Brasileiro pela primeira vez. O primeiro desafio já é pedreira: visita o perigoso Botafogo, em Ribeirão Preto, no Santa Cruz, às 18h (de Brasília). Mas o Peixe tem um bom retrospecto contra o rival. para você acompanhar este desafio entre tradicionais rivais, não perca a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa às 16h30, com o tradicional pré-jogo. E com a bola rolando, Ennio Ricanelo estará na narração.