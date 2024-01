Mineiros do Coimbra SAF, destaque na base

Base que mandou bem na Copinha-SP vai ganhar experiência defendendo o Villa Nova na disputa do Mineiro - (crédito: Foto: Divulgação Coimbra) Jogada10 Jogada10

Um clube mineiro, o Coimbra SAF vem colhendo os frutos da sua gestão, principalmente nas categorias de base, foco maior do trabalho. Em 2023, o time teve um ano histórico, sendo vice-campeão mineiro sub-20 e campeão do interior da categoria. Já no sub-17, mais um título de campeão do interior e o quarto lugar geral. No sub-15 também terminou no top 4 do Estadual.

Já em 2024, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Coimbra classificou em primeiro na primeira fase, em um grupo que teve ABC-RN, Sampaio Corrêa-MA e Mirassol-SP. Na segunda fase, eliminou o Figueirense-SC. Na etapa eliminatória seguinte, acabou perdendo para o Grêmio-RS com gols nos últimos minutos do jogo, em uma partida que surpreendeu o gigante gaúcho.

Coimbra empresta jogadores para o Villa

A ótima campanha, na maior competição de base do mundo, resultou em oito jogadores emprestados para o Villa Nova, time parceiro do Coimbra e que irá disputar o Módulo I do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D em 2024.

A base é sempre um foco da jovem equipe mineira. Aliás, ainda assinou um acordo de parceria técnica com Benfica, de Portugal, para revelação de jovens atletas brasileiros.

“O futebol de base é um dos pilares do nosso time. Formar grandes jogadores faz parte do nosso DNA e o Coimbra cada dia mais se destaca neste aspecto. Estamos animados para os próximos anos, a expectativa está cada vez mais alta e tenho certeza que teremos sucesso no nosso projeto”, salientou Hissa Elias Moyses, presidente do Coimbra SAF.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.