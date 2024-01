Aplausos, esperança e propostas: confira a situação de Orellano no Vasco

Orellano disputou a partida de estreia do Vasco em 2024 e foi bem - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

A situação de Luca Orellano no Vasco teve novidades nos últimos dias. Após pedir para ser negociado, o meia-atacante não viajou com a delegação para o Uruguai e jogou na estreia do time no Campeonato Carioca. Teve, inclusive, uma boa atuação na quinta-feira e recebeu o carinho dos torcedores, apesar de sua postura. Mas, ao mesmo tempo, começou a receber propostas e pode sair em breve.

Pelo menos cinco clubes conversam com seus representantes e com a SAF neste momento. Dois são da MLS (um deles é o FC Cincinnati), um é do México e dois são argentinos (Independiente e Talleres). O desejo do jogador é voltar para sua terra natal, porém, a parte financeira é um empecilho. Afinal, Orellano recebe um salário acima do teto padrão de quase todas as equipes hermanas. Além disso, a prioridade da 777 Partners é vendê-lo para recuperar o investimento superior a R$ 15 milhões.

Portanto, hoje, é maior a chance de acerto com um clube norte-americano. O Cincinnati, por sinal, já até teria discutido valores com o Vasco. Aos 23 anos, o meia-atacante tem mercado, mesmo depois de uma temporada ruim em 2023. Marcou apenas um gol, foi reserva em parte do tempo e sofreu com lesões. Dessa forma, não há pressa para solucionar o caso.

Há esperança de ficar no Vasco?

A informação de quem esteve com o elenco alternativo, no Rio, é de que Orellano treinou muito bem e vem tendo uma atitude bastante profissional. Por isso, o técnico William Batista, alçado do sub-20 para comandar o time nas primeiras rodadas, não teve dúvidas ao escalá-lo contra o Boavista, em São Januário. Logo no início da partida, ele cobrou a falta que originou o gol de Capasso.

O companheiro argentino, aliás, tem sido importante nesse período. Os dois se tornaram muito amigos, e o zagueiro é uma espécie de conselheiro de Orellano. Não está descartada, assim, a permanência do meia-atacante. A direção e a comissão técnica planejam ter um novo papo com ele na semana que vem, caso as negociações não avancem.

Sem Gabriel Pec, vendido para o LA Galaxy-EUA, o Cruz-Maltino segue no mercado para achar pontas de qualidade para substituir as saídas. Adson e David chegaram, e o argentino também seria uma alternativa importante, caso mude de ideia. Da parte do torcedor, já foi possível notar que há esperança de uma reviravolta e paciência, após os aplausos na vitória sobre o Boavista.

Tudo indica que Orellano será titular mais uma vez, neste domingo, contra o Sampaio Corrêa, às 20h30, em Saquarema. A equipe principal entra em campo um pouco depois, contra o Deportivo Maldonado, pelo torneio amistoso Serie Río de la Plata.

