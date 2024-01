David, na apresentação ao Vasco: ‘É meu time do coração! Darei o meu melhor’

O atacante David foi apresentado pelo Vasco no início da tarde deste sábado (20/1), no Uruguai, onde o elenco faz a sua pré-temporada. O jogador de 28 anos, que chega por empréstimo junto ao Internacional, não escondia a alegria de jogar pelo clube pelo qual ele e toda a sua família torcem.

“É um honra estar aqui no Vasco. Meu time do coração. Meu pai é vascaíno, meu irmão também. Todo mundo é vascaíno. Muito feliz por fazer parte do clube que tem torcida apaixonante, que vai aos estádios, que lota, canta. Quero dar o meu melhor para alegrar todos os torcedores”.

David disse que acredita muito no potencial do Cruz-Maltino em 2023:

“O time já mostrou isso no segundo turno do Brasileiro-2023. Fez uma grande campanha. Agora, a comissão técnica me deixa muito à vontade, tenho o aval do treinador Ramón Díaz, que me dá liberdade e confiança. Quero ter sequência de jogos para poder ajudar. Com certeza teremos um bom ano”.

Fala, Mattos

O diretor executivo do Vasco, Alexandre Mattos, diz que a chegada de David será ótima tanto para o jogador quanto para o clube. E que o casamento tem tudo para dar certo. Mattos lembrou que, desde que estava no Palmeiras, tentou contratar David (então no Vitória-BA). Naquela vez, não deu certo. Mas, agora, no Vasco, sim.

“Há anos tentava trabalhar com ele. David passou por grandes clubes. Desta vez, buscamos novamente o contato. Ele sabe que este momento no Vasco é ímpar para a sua carreira. Aqui será capaz de mostrar a sua qualidade”, disse Alexandre Mattos.

O Vasco pagará integralmente o salário de David. Há uma obrigação de compra em caso de metas batidas. Para isso ocorrer, o atleta terá que atuar em 60% das partidas do time em 2024. O valor: R$ 2,8 milhões de euros ( R$ 14,9 milhões) por 65% dos direitos.

Raio X de David

David se destacou no Vitória-BA e estourou no Fortaleza. Dessa forma, em 2022, chegou ao Internacional, que pagou R$ 11 milhões para tê-lo. Porém, jamais se firmou. Além disso, recebia críticas da torcida, insatisfeita com suas performances (apenas dois gols). Assim, em janeiro de 2023 seguiu para o São Paulo. No Tricolor paulista teve altos e baixos. Voltou ao Inter. Mas sem muito espaço no Colorado, novamente foi emprestado.

David deixou uma marca positiva pelo importante gol sobre o Palmeiras, na Copa do Brasil. Mas também sofreu algumas lesões. Ainda assim, jogou 39 das 71 partidas que o São Paulo fez em 2023. Contudo, apenas 15 como titular. Fez poucos gols, somente cinco.

