Flamengo parcelará pagamento pela contratação de Matías Viña

O Flamengo acertou a sua segunda contratação da temporada de 2024. Trata-se do lateral-esquerdo Matías Viña, que pertence à Roma, da Itália. Contudo, a forma de pagamento dos 8 milhões de euros (R$ 42,8 milhões) para a chegada do uruguaio será feita de forma diferente da negociação pelo compatriota De La Cruz.

Dessa forma, o Rubro-Negro parcelará o débito em quatro parcelas ao longo de quatro anos. A primeira será de 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões) ainda em 2024. Depois, serão três parcelas anuais entre 2025 e 2027 até quitar os R$ 37,5 milhões restantes. A informação é do portal ‘ge’.

Caso Viña seja campeão brasileiro ou da Libertadores uma vez ao longo desse período, o clube carioca também pagará o bônus de 500 mil euros (R$ 2,65 milhões) por cada um dos títulos. O jogador se une aos compatriotas Arrascaeta, De La Cruz e Varela no elenco rubro-negro.

Trajetória do uruguaio

No futebol brasileiro, Viña defendeu as cores do Palmeiras e conquistou o Paulistão, Copa do Brasil e Libertadores. A Roma comprou o lateral-esquerdo em agosto de 2021 por 13 milhões de euros (R$ 80 milhões na cotação da época).

Na primeira temporada, o jogador foi campeão da Conference League. Contudo, perdeu espaço na reta final com José Mourinho. Por fim, a demissão do técnico português nas últimas semanas quase atrasou a venda, porém o Flamengo conseguiu fechar o negócio.

