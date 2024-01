Sheffield United x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragem

West Ham venceu o Sheffield por 2 a 0 no primeiro turno - (crédito: Foto: Divulgação/West Ham) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo da Premier League. Afinal, neste domingo, o West Ham visita o Sheffield United pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo entre as equipes acontece no Bramall Lane, às 11h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 11h (de Brasília). Como chega o Sheffield United De volta à elite nesta temporada, o Sheffield está bem perto de retornar para a segunda divisão. Com apenas nove pontos, afinal, o clube é o lanterna da competição e está a oito pontos do primeiro clube fora do Z3. Para esta rodada, porém, a missão não será fácil, visto que o adversário briga na parte de cima. Como chega o West Ham O time londrino tem feito boas campanhas nos últimos anos, e nesta temporada não é diferente. Em sexto na tabela, contudo, os Hammers querem uma vaga em competição da Uefa no próximo ano. O técnico David Moyes, porém, terá os desfalques de Aguerd e Kudus, que estão com suas seleções, e Lucas Paquetá e Antonio, lesionados. SHEFFIELD UNITED X WEST HAM Premier League 2023/24 – 21ª rodada

Data e horário: 21/01/2024, às 11h (de Brasília)

Local: Bramall Lane, em Sheffield (ING)

SHEFFIELD UNITED: Foderingham; Ahmedhodzic, Robinson e Trusty; Baldock, Hamer, Vinicius Souza e Brooks; McAtee, Archer, Brereton Díaz. Técnico: Chris Wilder

WEST HAM: Areola; Coufal, Zouma, Ogbonna e Emerson Palmieri; Álvarez, Soucek, Pablo Fornals, Ward-Prowse e Cornet; Danny Ings. Técnico: David Moyes

Árbitro: Michael Salisbury

Assistentes: James Mainwaring e Richard West

Árbitro: Michael Salisbury

Assistentes: James Mainwaring e Richard West

VAR: Robert Jones