Bournemouth x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo da Premier League. Afinal, neste domingo, o Liverpool visita o Bournemouth pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo entre as equipes acontece no Vitality Stadium, às 13h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 13h30 (de Brasília). Como chega o Bournemouth O Bournemouth vem de uma arrancada, com seis vitórias nos últimos oito jogos disputados no campeonato. Na última rodada, porém, o clube rubro-negro perdeu para o Tottenham, fora de casa, e interrompeu a sequência de quatro triunfos consecutivos. Agora, contudo, a equipe do espanhol Andoni Iraola quer se recuperar na tabela. Como chega o Liverpool Os Reds lideram o torneio com dois pontos de vantagem para o Manchester City, mas querem aumentar a vantagem. O time de Klopp só tem uma derrota na Premier League, há 14 rodadas, e espera manter o bom momento. A equipe, entretanto, terá desfalques por lesão, como Arnold e Robertson, e por convocação, como Salah e Endo. BOURNEMOUTH X LIVERPOOL Premier League 2023/24 – 21ª rodada

Data e horário: 21/01/2024, às 13h30 (de Brasília)

Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)

BOURNEMOUTH: Neto; Aarons, Zabarnyi, Mepham e Kerkez; Christie, Cook, Tavernier, Billing e Kluivert; Solanke. Técnico: Andoni Iraola

LIVERPOOL: Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Joe Gomez; Curtis Jones, Mac Allister e Gravenberch; Diogo Jota, Darwin Núñez e Luis Díaz. Técnico: Jürgen Klopp

Árbitro: Andy Madley

Assistentes: Simon Bennett e Nick Hopton

VAR: Paul Tierney