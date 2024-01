Lucas Veríssimo recebe proposta do Qatar e deixa o Corinthians

Lucas Veríssimo fez apenas 18 jogos com a camisa do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O zagueiro Lucas Veríssimo está de saída do Corinthians. O defensor, que estava emprestado ao Timão, recebeu uma proposta do Al-Duhail (QAT) e vai jogar no Oriente Médio. O clube paulista comunicou a saída do atleta, mas lamentou a decisão.

“Nas últimas horas, o zagueiro Lucas Veríssimo, que pertence ao Benfica, de Portugal, e estava emprestado ao Corinthians, comunicou à diretoria de futebol que recebeu e aceitou uma proposta do Qatar. O clube lamenta, mas respeita a decisão do atleta. Vale ressaltar que havia um contrato para a sua permanência definitiva pronto para assinatura do jogador e seu estafe desde o dia 4 de janeiro. Porém, com a nova proposta, ele optou por seguir sua carreira no país asiático”, informou o Timão.

Veríssimo estava emprestado até o meio do ano, mas o Corinthians tinha um acerto com o Benfica para comprá-lo em definitivo. A equipe paulista pagaria 8 milhões de euros (R$ 42 milhões), mas o contrato não foi assinado.

A oferta do clube do Qatar ao Benfica é de 9 milhões de euros (R$ 48 milhões), e Lucas Veríssimo receberá no Oriente Médio mais que o dobro do que ganhava no Corinthians. O Timão, contudo, não receberá nada com o término do vínculo de maneira antecipada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.