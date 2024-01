Philadelphia Union x Flamengo: onde assistir e escalações

Flamengo goleou o Audax-RJ por 4 a 0 na estreia pelo Campeonato Carioca - (crédito: Foto: Gilvan de Souza e Marcelo Cortes / CRF) Jogada10 Jogada10

Depois da estreia pelo Carioca, o Flamengo desembarcou em Orlando, nos Estados Unidos, para dar sequência à pré-temporada. Nesse sentido, em solo norte-americano, os comandados do técnico Tite farão dois amistosos pela FC Series, contra: Philadelphia Union e Orlando City. Assim, o primeiro deles acontece neste domingo (21), às 16h (de Brasília), com a presença do elenco principal.

O Rubro-Negro retorna aos Estados Unidos depois de cinco anos, justamente na primeira pré-temporada da gestão do presidente Rodolfo Landim. Agora, no último ano do mandatário, o clube tenta repetir o ano mágico de 2019, quando ergueu as taças do Campeonato Carioca, Brasileirão e da Copa Libertadores.

Onde assistir

O amistoso da FC Series terá a transmissão da SporTV (TV fechada).

Como chega o Flamengo

O técnico Tite aproveitará essa estadia de 13 dias fora do Brasil para testar a equipe e dar ritmo de jogo a seus atletas. No grupo que desembarcou, está De La Cruz, o primeiro reforço do clube carioca nesta temporada. Dessa forma, o uruguaio é tido como uma das grandes apostas para ser o destaque do ano, por sua versatilidade em campo e por poder atuar em vários setores do meio de campo. Na estreia pelo Carioca, a equipe teve uma grande atuação diante do Audax-RJ e goleou por 4 a 0.

Como chega o Philadelphia Union

A equipe norte-americana ainda não disputou partidas em 2024 e mede forças com um dos elencos mais qualificados da América do Sul. Na última temporada, aliás, o Philadelphia Union disputou 51 partidas, conquistou 23 vitórias, 16 empates e 12 derrotas. Além disso, chegou a semifinal da MLS e da Concacaf.

PHILADELPHIA UNION X FLAMENGO

FC Series – Amistoso Internacional

Data: 21/01/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Al Lang Stadium, em Tampa, nos Estados Unidos

Philadelphia Union: Andre Blake; Olivier Mbaizo, Nathan Harriel, Jack Elliott e Damion Lowe; José Martínez, Daniel Gazdag e Alejandro Bedoya; Jack McGlynn, Mikael Uhre e Julián Carranza. Técnico: Jim Curtin.

Flamengo: Agustín Rossi; Wesley, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro. Técnico: Tite.

