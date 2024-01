Fluminense contrata Gabriel Pires para reforçar o ataque

Gabriel Pires conseguiu rescisão amigável com Benfica e chega ao Fluminense - (crédito: Foto: Mailson Santana/FFC) Jogada10 Jogada10

O Fluminense anunciou oficialmente a contratação de um novo reforço para a temporada de 2024. Trata-se do volante Gabriel Pires, que pertencia ao Benfica, de Portugal, mas jogou por empréstimo no Botafogo na temporada passada. O Fluminense tinha interesse no atleta, mas só pôde fechar o acordo depois que Gabriel negociou uma rescisão amigável com o clube português. Afinal, o vínculo em Lisboa seria, a princípio, até 2025.

Com a liberação do jogador pelo Benfica, ele fecha contrato com o Tricolor até o fim de 2025 e deve disputar a posição com outros jovens que são prata da casa: Alexsander, André e Martinelli. Dessa forma, o treinador Fernando Diniz deverá avaliar o desempenho individual de cada um e seu entrosamento com o time no esquema de jogo, para decidir a titularidade na posição. Gabriel vai usar a camisa 22.

Carreira de Gabriel Pires tem 10 anos no exterior

Gabriel nasceu em 18/9/1993 no Rio de Janeiro e tem 1,87 metro. Ele se formou no Vasco, de onde saiu em janeiro de 2011, aos 18 anos, para jogar no Resende-RJ. Mas logo partiu para uma carreira na Europa, chegando à Juventus, da Itália, em julho de 2011. Ele ainda passou por outros clubes italianos- Pro Vercelli, Spezia Calcio, Pescara e Livorno – antes de ser vendido em 2016 para o Leganés, da Espanha, onde também já havia cumprido um período sem vínculo permanente.

Em agosto de 2018, o Leganés vendeu o passe de Gabriel ao Benfica. Primeiro, o clube português o emprestou ao Al-Gharafa, do Qatar; e depois, entre agosto de 2022 a dezembro de 2023, o emprestou ao Botafogo.

No Glorioso, ele atuou em 34 jogos, sendo 13 como titular, e marcou dois gols. Gabriel sofreu uma lesão na panturrilha, mas, após a recuperação, foi titular da posição na reta final do Campeonato Brasileiro.

Quarto reforço no Fluminense

Gabriel Pires é o quarto nome anunciado pelo Fluminense para a temporada de 2024. Antes dele, o clube contratou o goleiro Felipe Alves, o zagueiro Antônio Carlos e o meio-campista Renato Augusto.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.