Real Madrid x Almería: onde assistir, escalações e arbitragem

Vini Jr e Rodrygo fazem grande temporada pelo Real Madrid - (crédito: Foto: Víctor Carretero / Real Madrid) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo da La Liga. Afinal, neste domingo, o Real Madrid recebe o Almería pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Estádio Santiago Bernabéu, às 12h15 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Star+ a partir das 12h15 (de Brasília). Como chega o Real Madrid Vice-líder, o Real Madrid quer tomar a primeira colocação do Girona, que também joga neste domingo. O time merengue, porém, tem um jogo a menos e lidera o torneio no quesito aproveitamento. Nas últimas três rodadas, foram três vitórias. Ancelotti conta com os inspirados Vini Jr e Rodrygo, afinal os brasileiros estão iluminados. Como chega o Almería Se o Real Madrid briga pelo título, o Almería é o extremo oposto. Lanterna do torneio, a equipe só tem seis pontos na competição. Para sair do Z3, porém, a missão será muito difícil. Neste momento, aliás, a distância é de dez pontos para o Sevilla, primeiro time fora da zona de rebaixamento. REAL MADRID X ALMERÍA La Liga 2023/24 – 21ª rodada

Data e horário: 21/01/2024, às 12h15 (de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

REAL MADRID: Kepa Arrizabalaga (Lunin); Carvajal, Rüdiger, Nacho Fernández e Mendy; Valverde, Tchouaméni, Kroos e Bellingham; Rodrygo e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti

ALMERÍA: Maximiano; Pubill, Montes, Chumi e Akieme; Arribas, Robertone, González, Lopy e Embarba; Ramazani. Técnico: Gaizka Garitano

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso

Assistentes: Abraham Pérez Dapía e Aitor Villate Martínez

VAR: Alejandro José Hernández Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.