Na volta de Tooney, Brentford vence e acaba com jejum de sete jogos

Nottingham Forest e Brentford fizeram ótimo jogo neste sábado (20/1), pela 21ª rodada do Inglês. E o duelo teve dois protagonistas. Do lado do Brentford (que jogou em casa, no GTech Stadium), Tooney. O atacante voltou a jogar após cumprir oito meses de suspensão por violar o regulamento da Premier League e jogar em apostas esportivas. O goleador fez ótima partida e um belo gol de falta. Do lado dos visitantes, o brasileiro Danilo. Fez um golaço e foi a peça-chave no segundo gol do time, de Chris Woods. Mas, no fim, deu Brenftord: 3 a 2. Além de Tooney, os gols do Brentford foram de Ben Mee e Maupay.

O Brentford respira na tabela. Com a primeira vitória em sete rodadas, vai aos 22 pontos, pulando para o 14º lugar. Mas o Nottingham, com a derrota, estaciona nos 20 pontos, em 16º e a perigo. Afinal, o primeiro dentro do Z3, o Luton Town, tem 16 e um jogo a menos.

Boa, Danilo!

O jogo começou bom para o Nottingham, que saiu marcando aos dois minutos. Num lance que mais parecia de pelada, com a zaga do Brentford tentando cortar e dando chutão para cima, a bola ficou com Danilo. Aí, o ex-Palmeiras mostrou qualidade. Afinal, dominou e bateu colocado, sem a menor chance para o goleiro Flekken.

Tooney empata para o Brentford

Só que o Brentford, em casa, não demorou tanto tempo para empatar. Aos 18, Numa falta quase na risca da grande área, Tooney cobrou rasteiro. A bola passou entre o útimo homem da barreira e Danilo (que estava deitado evitando exatamente que um chute rasteiro fosse a gol. A bola passou. Rede. jogo empatado. O duelo seguiu disputado, mas com o Brentford quase marcando numa bomba de Pinnock no travessão.

Que segundo tempo!

O segundo tenpo começou com tudo. Primeiramente, o Nottingham foi ao ataque com Danilo, que cruzou para Mangala quase marcar de letra. Só que o Brentford também estava se aproximando do gol de Turner. Na primeira, Jensen errou. Porém, na segunda, cobrou escanteio na cabeça de Ben Mee, aos 13.

Aos 19, nova grande jogada de Danilo, que ganhou uma dividida e encontrou Hudson-Odoi na esquerda. O cruzamento saiu sob medida para a cabeçada de Chris Wood, 2 a 2. Entretanto, nem deu tempo para o time visitante comemorar muito. Afinal, três minutos depois, o Brentford encaixou ótimo ataque. Maupay recebeu na área, girou e recolocou o time da casa na frente. Enfim, o Brentford volta a vencer após sete jogos.

