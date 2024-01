Betis x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Barcelona é o atual campeão espanhol - (crédito: Foto: Lluis Gene/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo da La Liga. Afinal, neste domingo, o Barcelona visita o Betis pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Estádio Benito Villamarín, às 14h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN 4 e do Star+ a partir das 14h30 (de Brasília). Como chega o Betis O Betis faz campanha segura e luta para conseguir uma vaga em uma competição da Uefa na próxima temporada. A missão neste domingo, contudo, não é das mais fáceis, visto que o adversário briga também na parte de cima. O técnico Manuel Pellegrini, porém, deve apostar mais uma vez no brasileiro Luiz Henrique, que está na mira do Flamengo. Como chega o Barcelona A equipe catalã está no G4, mas o título está bem difícil. Distante do líder Girona, o Barcelona luta para ao menos se manter entre os classificados para a próxima Champions League. Para esta rodada, entretanto, o técnico Xavi não deverá promover a estreia de Vitor Roque como titular. BETIS X BARCELONA La Liga 2023/24 – 21ª rodada

Data e horário: 21/01/2024, às 14h30 (de Brasília)

Local: Estádio Benito Villamarín, em Sevilha (ESP)

BETIS: Rui Silva; Busto, Pezzella, Papastathopoulos e Abner; Marc Roca, Guardado, Luiz Henrique, Isco e Assane Diao; Willian José. Técnico: Manuel Pellegrini

BARCELONA: Iñaki Peña; Sergi Roberto, Ronald Araújo, Koundé e Balde; De Jong, Gündogan e Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski e Ferrán Torres. Técnico: Xavi Hernández

Árbitro: Jesús Gil Manzano

Assistentes: Ángel Nevado Rodríguez e Javier Martínez Nicolás

VAR: Carlos del Cerro Grande Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.