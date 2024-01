Líder Leverkusen vira nos acréscimos, e dispara na Alemanha

Dani Olmo (de branco) recebe a marcação do croata Stanisic, do Leverkusen - (crédito: Foto: Ronny Hartmann/ AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Leverkusen segue sensacional no Campeonato Alemão. Neste sábado (20/1), pela 18ª rodada da competição, o time foi até Leipzig enfrentar o RB. Líder e invicto, fez um primeiro tempo muito fraco e saiu perdendo. Porém, na etapa final, conseguiu a virada por 3 a 2 neste que foi um dos melhores jogos da temporada da Bundesliga. Com isso, foi aos 48 pontos, contra 41 do Bayern (mas os Bávaros têm dois jogos a menos). O RB, que parou nos 33 pontos, está em quarto, mas muito atrás na briga pelo título.

O RB saiu na frente com um gol de Xavi Simons no primeiro tempo. Na etapa final, Tella empatou para o Leverkusen, mas Openda recolocou os donos da casa em vantagem. O novo empate do Leverkusen veio com Tah. Contudo, a virada incrível saiu num gol do zagueiro equatoriano Hincapíé nos acréscimos.

RB eficiente no primeiro tempo

O Leverkusen nem parecia o líder do Alemão e invicto. Praticamente nada fez no ataque. Embora tivesse mais a bola (54%) e chutado mais do que o RB ( 7 a 6) a bola não assustava o goleiro Blaswich. O RB, por sua vez, contava com Xavi Simmons muito inspirado. Sempre que pegava na bola, levava perigo. E foi dele o gol que abriu o placar e deu números no primeiro tempo. Foi aos oito minutos. Seski recebeu pela esquerda e tocou para Schlager. O cruzamento encontrou, na área, Xavi Simons. Ele dominou, girou em cima de marcadores e bateu para fazer um bonito gol.

Se o Leverkusen foi ineficaz no primeiro tempo, na etapa final o time de Xavi Alonso voltou ligado e empatou aos dois minutos. Após longa troca de passes, o cruzamento de Grimaldo não foi cortado pela defesa e encontrou Tella livre na área. Teve trabalho apenas de tocar para o gol vazio. Lance para ser aplaudido de pé. Porém, num contra-ataque, aos 11, Dani Olmo encontrou Openda pela esquerda e o atacante fuzilou para a rede. So que o Leverkusen não deixou barato. Afinal, aos 18, após escanteio pela esquerda cobrado Hoffman, Tah, de cabeça, deixou tudo igual.

O duelo estava insano. Lá e cá. Enfim, nos acréscoimos veio a virada do Leverkusen. O escanteio bem cobrado por Grimaldo, na direita, foi até o zagueiro Hincapié, que aproveitou o cochilo da marcação do RB para mandar para a rede e fazer 3 a 2 para o líder da Bundesliga.

18ª rodada do Campeonato Alemão

Sábado (20/1)

Bochum 1×0 Stuttgart

Heidenheim 1×1 Wolfsburg

Darmstadt 2×2 Eintracht

Colonia 0x4 Borussia Dortmund

Freiburg 3×2 Hoffenheim

RB Leipzig 2×3 Leverkusen

Domingo (21/1)

Bayern x Werder Bremen – 11h30

Segunda-feira (22/1)

B.M’Gladbach x Ausgsburg – 13h30

Adiado

Mainz x Union Berlin

