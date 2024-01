Udinese x Milan é interrompido por racismo contra Maignan

Maignan é um dos grandes nomes do Milan - (crédito: Foto: MIGUEL MEDINA - AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A partida entre Udinese x Milan precisou ser interrompida no primeiro tempo, neste sábado (20). Afinal, infelizmente, o goleiro Maignan foi vítima de racismo aos 33 minutos de jogo. Ao ouvir xingamentos pela segunda vez, o arqueiro do Rubro-Negro deixou o gramado na mesma hora e ficou por cerca de cinco minutos nos vestiários.

Maignan, inclusive, já tinha escutado ofensas cerca de cinco racistas cinco minutos antes e comunicado ao árbitro da partida, o italiano Fabio Maresca, que não tomou uma atitude. Pouco depois, o sistema de som do estádio reforçou que racismo é proibido e um absurdo. Até o fechamento desta partida, o (s) agressor (es) verbal não tinha sido identificado.

O jogo foi para o intervalo com um empate em 1 a 1. O meia Loftus-Cheek abriu o placar para o Milan aos 31 do primeiro tempo. Logo após a volta de Maignan, o goleiro do Milan foi vaiado pela torcida local. Aos 42, a Udinese empatou com Samardzic. A bola entrou em seu canto direito, e ele ficou de joelhos no meio do gol. No entanto, não teve culpa no lance, afinal, houve desvio na zaga milanista.

O embate entre duas equipes do Norte da Itália é válida pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. O Milan entrou na partida em terceiro lugar, com 42 pontos, nove atrás da líder Internazionale de Milão. Já a Udinese começou o fim de semana em 16º, com 18 pontos.

