No fim, Milan derrota Udinese em jogo marcado por racismo

O meia Loftus-Cheek abriu o placar para o Milan - (crédito: Foto: Divulgação / Milan) Jogada10 Jogada10

Em partida de cinco gols e marcada por racismo contra o goleiro Maignan, o Milan venceu a Udinese por 3 a 2 com gol nos acréscimos, neste sábado (20). Loftus-Cheek, Jovic e Okafor marcaram para o Rubro-Negro, enquanto Samardzic e Thauvin balançaram as redes para os donos da casa. A partida foi válida pela 21ª rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, o Milan segue em terceiro lugar na competição, com 45 pontos, seis atrás da líder Internazionale de Milão, que ainda joga na rodada, mas não neste final de semana, afinal, disputa a Supercopa da Itália. Entre eles, aparece ainda a Juventus, com 49. A Velha Senhora, por sua vez, entra em campo neste domingo (21), quando visita o Lecce. A Udinese está em 17º, com 18 pontos.

O Milan começou melhor, apostando na grande fase de Giroud. Afinal, o francês é vice-artilheiro da competição, com 10 gols. Os rossoneros também levaram perigo com algumas chegadas de Theo Hernández e Rafael Leão. No entanto, quem abriu o placar foi Loftus-Cheek. Aos 31, ele recebeu grande passe de Theo e finalizou muito bem.

Dois minutos depois, o momento mais importante e, infelizmente, triste do jogo. O goleiro Maignan, do Milan, ouviu ofensas racistas, saiu do gramado, ficou cerca de cinco minutos no vestiário e voltou para o jogo. Aliás, aos 28, o arqueiro francês já tinha ouvido esse tipo de ofensa e comunicado ao árbitro. Logo após voltar, o arqueiro passou a ser vaiado quase que em todo toque na bola.

Dessa forma, imaginou-se que Maignan poderia ficar abalado, ainda mais porque a Udinese empatou aos 42, com Samardzic de fora da área. A bola entrou em seu canto direito, e ele ficou de joelhos no meio do gol. No entanto, não teve culpa no lance, afinal, houve desvio na zaga milanista.

A segunda etapa, por sua vez, começou com boa cabeçada de Giroud, que exigiu boa defesa do goleiro da Udinese, aos 13. No entanto, quem marcou foi a Udinese. Três minutos mais tarde, Thauvin fez grande jogada individual e partiu para cima da marcação de Theo Hernández e Reijnders. A dupla bateu cabeça, e a bola ficou limpa para o francês marcar.

O Milan, então, partiu para tudo ou nada, afinal, o treinador Stefano Pioli colocou um time com três atacantes: Leão, Giroud e Jovic. E deu resultado: aos 38, o primeiro cruzou na área e encontrou Theo Hernández. O francês deu lindo passe para Giroud, que chutou no travessão, com a bola ficando em cima da linha. Esperto, Jovic se jogou e fez 2 a 2.

Nos acréscimos, Okafor deu números finais. Em cobrança de escanteio, a bola sobrou para o suíço Okafor, um quarto atacante em campo naquele momento.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.